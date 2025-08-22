Bayern Monaco scatenato: Lipsia travolto 6-0. Tripletta di Kane, doppietta di Olise e primo gol di Luis Diaz

22/08/2025 | 22:46:46

Il Bayern Monaco è una furia e travolge il Lipsia 6-0 nella prima giornata di Bundesliga. I bavaresi si abbattono come un uragano sugli ospiti, tripletta di Kane in meno di quindici minuti (64’, 74’ e 77’), doppietta di Olise e prima rete per Luis Diaz, al debutto in Bundesliga. Segnale di forza chiarissimo dei ragazzi di Kompany alle rivali.

BAYERN: Neuer M., Laimer K. (dal 23′ st Boey S.), Upamecano D., Tah J. (dal 23′ st Kim Min-Jae), Stanisic J., Kimmich J., Goretzka L. (dal 23′ st Pavlovic A.), Gnabry S. (dal 23′ st Karl L.), Olise M., Diaz L., Kane H. (dal 41′ st Kusi Asare J.). A disposizione: Boey S., Guerreiro R., Karl L., Kim Min-Jae, Kusi Asare J., Mike W., Pavlovic A., Ulreich S., Urbig J. Allenatore: Kompany V..

RB LIPSIA: Gulacsi P., Baku R., Orban W., Lukeba C., Raum D., Schlager X. (dal 24′ st Banzuzi E.), Seiwald N. (dal 43′ st Ouedraogo A.), Simons X., Diomande Y. (dal 1′ st Nusa A.), Openda L. (dal 1′ st Romulo Cardoso), Bakayoko J. (dal 24′ st Baumgartner C.). A disposizione: Banzuzi E., Baumgartner C., Bitshiabu E., Geertruida L., Nedeljkovic K., Nusa A., Ouedraogo A., Romulo Cardoso, Vandevoordt M. Allenatore: Werner O..

FOTO: X Bayern