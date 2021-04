Bayern Monaco, Rummenigge: “Servono calma e concentrazione. Basta parlare di Flick!”

La situazione in casa Bayern Monaco non è delle migliori dopo la sconfitta in casa in Champions League contro il Psg. L’amministratore delegato dei tedeschi, Karl-Heinz Rummenigge è intervenuto alla Bild per mettere a tacere le critiche rivolte soprattutto all’allenatore Flick: “Dobbiamo restare uniti, dobbiamo lavorare in modo armonioso, leale e professionale: è quello che chiedo alla dirigenza sportiva ed è quello che ha sempre contraddistinto l’Fc Bayern. Basta parlare dell’addio di Flick. Questo argomento deve cessare! Non c’è bisogno di commentarlo costantemente, soprattutto perché siamo nell’ultimo quarto di stagione, siamo primi in Bundesliga con 7 punti di vantaggio e abbiamo ancora la possibilità di qualificarci per la semifinale di Champions, nonostante la sconfitta per 3-2 contro il PSG. Servono calma e concentrazione”.

Foto: Twitter ufficiale Bayern Monaco