Bayern Monaco, quattro giocatori no-vax a rischio per la partita contro l’Augusta

In casa Bayern Monaco tengono banco i problemi legati al Covid. Dopo la positività di Niklas Sule, quattro giocatori che non si sono sottoposti al vaccino anti Covid rischiano di non essere disponibili per la partita di campionato contro l’Augusta. I calciatori in questione sono Kimmich, Gnabry, Musiala e Choupo-Moting. In Baviera infatti vige la nuova regola denominata del “2G” che non permette alle persone non vaccinate di soggiornare in albergo o di mangiare al ristorante.

Secondo quanto riportato da Sky Sports DE, il proprietario dell’hotel che ospiterà il ritiro del Bayern Monaco ha confermato che non farà nessun tipo di eccezione per i campioni di Germania.

Foto: Twitter Bayern Monaco