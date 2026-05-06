Bayern Monaco-PSG 1-1: Kane risponde a Dembelé ma non basta. Francesi in finale con l’Arsenal
06/05/2026 | 22:59:52
Il PSG torna in finale di Champions League un anno dopo la prima storica vittoria. A Monaco di Baviera contro il Bayern finisce 1-1, con il gol di Kane al 94′ che però non basta a Kompany. Dopo 3 minuti i francesi trovano il vantaggio. PSG subito avanti con una fiammata di Kvara che, servito da Ruiz, a sinistra scherza Stanisic e Upamecano, poi mette al centro per Dembelè che col mancino fulmina Neuer. Nel finale un gran destro di Kane vale l’1-1, ma pesa la vittoria per 5-4 dei francesi all’andata. Sarà PSG-Arsenal la finale di Champions.
foto x psg