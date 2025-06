Bayern Monaco, presentata la lista dei convocati per il Mondiale per Club

10/06/2025 | 19:35:06

Il Bayern Monaco ha ufficializzato la sua lista di 29 convocati per l’imminente Mondiale per Club negli Stati Uniti. La rosa vede le importanti aggiunte di Jonathan Tah e Tom Bischof, il cui inserimento è stato possibile grazie agli accordi raggiunti dal Bayern rispettivamente con Bayer Leverkusen e Hoffenheim per assicurarsi i due giocatori.

Questa la lista:

Portieri: Manuel Neuer, Daniel Peretz, Jonas Urbig, Leon Klanac

Difensori: Dayot Upamecano, Minjae Kim, Jonathan Tah, Raphael Guerreiro, Sacha Boey, Cassiano Kiala, Josip Stanisic, Adam Aznou

Centrocampisti: Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Joao Palhinha, Tom Bischof, Konrad Laimer, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic, Lennart Karl, David Santos

Attaccanti: Serge Gnabry, Harry Kane, Leroy Sané, Kingsley Coman, Michael Olise, Thomas Müller, Maurice Krattenmacher, Jonah Kusi-Asare.

Foto: Instagram Bayern