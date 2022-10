Bayern Monaco, possibile lungo stop per Sané

Tegola per il Bayern Monaco che rischia seriamente di perdere per molto tempo Leroy Sané. L’esterno offensivo, protagonista con due assist e un gol nella vittoria per 5-0 sul Friburgo, è stato sostituito al 75′ e si è recato direttamente negli spogliatoi. L’ex Manchester City è stato accompagnato subito in ospedale, dove è stato sottoposto a una risonanza magnetica. L’esito desta qualche preoccupazione, perché è stato riscontrato un problema nella parte posteriore della coscia sinistra. Resterà a riposo nei prossimi giorni in attesa di nuovi esami.

Foto: sito Bayern