Il Bayern Monaco, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato che “Niklas Süle, 25 anni, è risultato positivo al test per COVID-19. Il difensore del Bayern Monaco è in quarantena in casa, sta bene.”

Niklas Süle, 25, ist positiv auf COVID-19 getestet worden. Der Abwehrspieler des FC Bayern München befindet sich in häuslicher Quarantäne, es geht ihm gut. 🔗 https://t.co/rAAFqAd9e6 — FC Bayern München (@FCBayern) November 2, 2020

Foto: twitter Bayern