Bayern Monaco, piove sul bagnato: Tuchel perde Mazraoui per infortunio

Brutte notizie per il Bayern Monaco, anche in vista della sfida contro la Lazio. Nel corso della partita contro il Bochum, persa per 3-2, i bavaresi hanno perso per infortunio Noussair Mazraoui. Il terzino marocchino ha lasciato il campo dopo poco più di mezz’ora. Il club fa sapere tramite il proprio sito ufficiale l’entità dell’infortunio: si tratta di strappo della fibra muscolare della coscia sinistra. Non sono stati resi noti i tempi di recupero. Il Bayern deve affrontare una vera e propria emergenza sulla fascia destra, considerato anche l’infortunio di Sacha Boey e Bouna Sarr. Estendendo il discorso al resto del reparto difensivo è certo il forfait di Dayot Upamecano, espulso all’Olimpico. Per Tuchel, dunque, aumentano i problemi in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro la Lazio.

Foto: Facebook Bayern