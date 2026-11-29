Bayern Monaco, piove sul bagnato: lussazione del tendine peroneo della caviglia per Laimer

29/11/2026 | 11:45:40

Altro infortunio nel Bayern Monaco, si ferma Laimer. Il report: “Konrad Laimer indisponibile. Il giocatore ha subito una lussazione del tendine peroneo della caviglia destra durante la partita di Bundesliga contro l’Hamburger SV (0-0) e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. Il nazionale austriaco è quindi indisponibile a tempo indeterminato. Guarisci presto, Konni!”

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