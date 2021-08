Bayern Monaco, parte in salita l’avventura di Nagelsmann: contro il Mönchengladbach finisce 1-1

E’ ripartita la Bundesliga con l’anticipo del venerdì tra Borussia Mönchengladbach e il Bayern Monaco che hanno pareggiato per 1-1 alla prima gara del campionato 2021/22. Esordio negativo per Julián Nagelsmann sulla panchina bavarese con la squadra che è passata in svantaggio con Plea che ha aperto le marcature al 10′. Il solito Lewandowski ha trovato il gol del pareggio al 42′ del primo tempo.

Foto: Twitter Bayern Monaco