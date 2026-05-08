Bayern Monaco, nuovo infortunio per Davies: “Resterà indisponibile per diverse settimane”
08/05/2026 | 16:16:41
Il Bayern Monaco ha comunicato le condizioni del laterale Alphonso Davies.
Questo il comunicato del club:
“Alphonso Davies ha riportato un infortunio muscolare al bicipite femorale sinistro durante la semifinale di ritorno di Champions League contro il Paris Saint-Germain, disputata mercoledì, come confermato dallo staff medico del Bayern Monaco. Il nazionale canadese resterà quindi indisponibile per diverse settimane”.
Foto: Instagram Davies