Bayern Monaco, Nicolas Jackson si presenta: “Trattativa? È stato un periodo difficile, ma ero fiducioso”

12/09/2025 | 11:35:48

Nicolas Jackson si è presentato ai microfoni della stampa tedesca come nuovo giocatore del Bayern Monaco. Di seguito le dichiarazioni salienti dell’attaccante senegalese: “Non vedo l’ora di giocare. Voglio vincere titoli, segnare molti gol e aiutare la squadra dove posso”. Sulla travagliata trattativa con il Chelsea: “È stato un periodo difficile. Ero molto fiducioso di poter rimanere qui. Alla fine ce l’abbiamo fatta, quindi sono molto felice”.

Foto: Instagram Nicolas Jackson