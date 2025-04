Brutte notizie per il Bayern Monaco di Vincent Kompany in vista della gara di ritorno contro l’Inter a San Siro. I bavaresi dovranno rinunciare, come all’andata, a Manuel Neuer. Il portiere tedesco, come riportato dalla Bild, è ancora alle prese con il recupero dal problema fisico che lo sta tenendo lontano dal campo. Dunque, toccherà ancora a Jonas Urbig.

Foto: Instagram Neuer