Bayern Monaco, Muller: “Sbagliamo troppi gol. Poteva finire 6-3 per noi”

Nella conferenza stampa post partita, Thomas Muller, ha parlato così della partita persa del suo Bayern Monaco contro il Psg: “Dobbiamo segnare molto di più. Certo, si può anche parlare del fatto che abbiamo preso troppi gol, ma credo che se la partita fosse finita 6-3 per noi nessuno potrebbe lamentarsi. Ma è andata così, ci siamo creati il problema da soli. E adesso dobbiamo provare a ribaltare la situazione. Non abbiamo concesso troppo. Se avessimo dimostrato il killer instinct che ci contraddistingue, avremmo visto una partita totalmente diversa. Ed è anche evidente che non si può evitare completamente gli attacchi del PSG. Noi abbiamo un approccio offensivo alle partite, ecco perchè facciamo tanti gol e vinciamo le partite. Ma oggi abbiamo sbagliato parecchie occasioni importanti”.

Foto: Twitter ufficiale Uefa