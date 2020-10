Bayern Monaco, Muller all’arbitro: “Giochiamo con i più grandi bulli del mondo e ammonisci me?”

Simpatico siparietto ieri sera, all’Alleanz Arena durante il match tra Bayern Monaco e l’Atletico Madrid. Siparietto che, grazie al silenzio dello stadio, è stato possibile percepire.

Come riporta la Bild, al 21′ del primo tempo, l’arbitro Oliver ha ammonito Thomas Muller del Bayern Monaco. Il tedesco, avvicinandosi al direttore di gara, ha esclamato: “Non può essere vero, che stai facendo? Stiamo giocando contro l’Atletico Madrid, i più grandi bulli del Mondo e tu ammonisci me per un fallo del genere?“. Il dialogo è poi continuato anche a fine primo tempo, strappando il sorriso di chi ha capito le parole del tedesco.

Foto: Twitter ufficiale Bayern Monaco