Bayern Monaco, lesione al bicipite femorale per Luis Diaz. Il comunicato

22/10/2026 | 16:44:37

Brutta notizia in casa Bayern Monaco: Luis Diaz, uscito al 21esimo minuto della sfida contro l’Arsenal, sarà costretto a fermarsi per una lesione al bicipite femorale. Il comunicato dei bavaresi: “Luis Diaz ha subito una lieve lesione delle fibre muscolari al bicipite femorale sinistro durante la partita di Champions League del FC Bayern contro l’Arsenal mercoledì sera. L’infortunio è stato confermato dagli esami effettuati dall’unità medica del FC Bayern. Di conseguenza, il centrocampista offensivo di 29 anni sarà messo fuori gioco per il prossimo futuro”.

Foto: Instagram Luis Diaz