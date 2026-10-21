Bayern Monaco, Kimmich salta la sfida contro l’Arsenal: assenza per un lutto

21/10/2026 | 12:36:25

Questa sera in vista della partita di Champions League tra Bayern Monaco-Arsenal, Kompany farà a meno del suo centrocampista Kimmich per un lutto in famiglia. “A causa di un lutto in famiglia, Joshua Kimmich non è stato convocato per la partita odierna contro l’Arsenal. A nome della famiglia, chiediamo che la sua privacy e il suo dolore vengano rispettati e si evitino ulteriori domande e articoli di stampa. Porgiamo le nostre piu sentite condoglianze a Joshua Kimmich e ai suoi cari”

Foto: x Bayern Monaco