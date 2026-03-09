Bayern Monaco, Kane e Davies in gruppo: recuperati per l’Atalanta

09/03/2026 | 15:33:23

Kompany ritrova Harry Kane, il centravanti inglese si è allenato con il resto del gruppo e punta la partita di Champions contro l’Atalanta. E non si tratta di un ritorno qualunque, visto che l’inglese ha messo a segno otto reti in otto partite di Champions League. Oltre a lui, ha partecipato alla rifinitura anche Alphonso Davies, altro giocatore in odore di recupero dopo aver saltato le ultime due sfide del Bayern. Entrambi saranno a disposizione per la sfida alla Dea.

Foto: Instagram Harry Kane