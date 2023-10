Bayern Monaco, Jamal Musiala nel mirino di Real Madrid e Liverpool

A soli 20 anni, Jamal Musiala è una delle punte di diamante del Bayern Monaco. Ostacolato dagli infortuni di inizio stagione, sta lentamente tornando in auge e ha collezionato otto presenze, 1 gol e due assist. Sebbene il suo contratto sia valido fino al giugno 2026, in Baviera si parla già di un suo prolungamento, con diversi club interessati. Tra questi, secondo Sport Bild, ci sono il Real Madrid e il Liverpool. Al momento, il giocatore non ha intenzione di discutere un prolungamento del contratto con il suo club. Con la concorrenza di Thomas Müller, Jamal Musiala non è ancora del tutto incedibile e le discussioni sarebbero in fase avanzata.

Foto: Instagram Musiala