Bayern Monaco, interesse francese per Olise. Kane problemi con il rinnovo

11/06/2026 | 13:22:07

Il Bayern Monaco rischia di perdere due protagonisti assoluti della passata stagione. Secondo L’Equipe du Soir, Il PSG avrebbe messo nella sua ricca lista dei desideri Olise, anche se i bavaresi dopo l’offerta del Real Madrid sono pronti a respingere anche questa. Mentre invece Kicker rivela che la situazione contrattuale di Kane rischia di diventare un caso. Infatti l’attaccante inglese, in scadenza nel 2027, non ha ancora trovato una formula per allungare la sua esperienza in Germania. Arabia Saudita e Inghilterra in caso di separazione sarebbero le mete più probabili.

Foto: Instagram Olise