Bayern Monaco, il saluto di Alaba e Boateng. Pianti e abbracci per l’ultima partita

La Bundesliga sta per concludere la sua stagione 2020/2021 e il Bayern Monaco, campione di Germania, ha celebrato i suoi giocatori storici che hanno detto addio alla squadra bavarese. Si tratta di Jerome Boateng e David Alaba, che hanno giocato contro l’Augsburg e sono usciti anzitempo per dedicare un ultimo saluto a coloro che hanno fatto la storia recente del Bayern Monaco. Il difensore è uscito al 60′ senza far mancare qualche lacrima oltre ai tanti abbracci dati ai compagni e all’allenatore Flick lasciando il posto a Javi Martinez, un altro che dirà addio. Al 73′ è arrivato il momento di David Alaba, uscito tra gli applausi e tantissimi abbracci come Boateng.

Für immer einer von uns. ❤️ pic.twitter.com/4Jp1G341nY — 🏆 MEISTER 🏆 (@FCBayern) May 22, 2021

Foto: Twitter Bayern Monaco