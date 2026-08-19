Bayern Monaco, il presidente Hoeness: “Vado a letto la sera e mi alzo la mattina pensando a Musiala. Sono senza parole”

19/08/2026 | 12:44:07

Il presidente del Bayern Monaco, Uli Hoeness, ha commentato ai microfoni di RTL la situazione attorno a Jamal Musiala. Il numero 10 dei bavaresi ha riportato un malore sia nella sfida contro il Lipsia in amichevole che ieri sera contro l’Heidenheim, accasciandosi al suolo. Il tedesco ha spiegato sui propri social che gli sono state diagnosticate assenze temporanee, a breve termine ma facilmente curabili, dovute a disfunzioni neurologiche. Hoeness ha detto: “Sono rimasto senza parole, cosa che succede abbastanza raramente. Il fatto che sia successo di nuovo quattro giorni dopo mi ha lasciato senza parole. Vado a letto la sera con questo pensiero e mi sveglio la mattina con il pensiero di lui. C’è un sostegno incondizionato per Jamal”.

Foto: Instagram Musiala