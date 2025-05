Bayern Monaco, il presidente Hainer: “Stagione positiva, ma perdere con l’Inter è stato un duro colpo”

06/05/2025 | 16:25:44

Il presidente del Bayern Monaco Hainer ha commentato la stagione dei bavaresi, da poco divenuti campioni di Germania. Le dichiarazioni in conferenza: “È stata una buona stagione perché abbiamo vinto il campionato tedesco e non siamo stati eliminati dalle altre competizioni perché eravamo la squadra più debole”. Sul percorso in Champions, ha però ammesso tornando sull’eliminazione per mano dell’Inter: “Certo, ci sarebbe piaciuto progredire ulteriormente in Champions League e in Coppa. Nella partita contro il Leverkusen degli ottavi di finale siamo stati migliori anche in dieci uomini, ma siamo stati eliminati. La sconfitta per 2-1 all’andata contro l’Inter è stata un duro colpo per noi”.

FOTO: X Bayern Monaco