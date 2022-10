Non si ferma il contagio interno da coronavirus in casa Bayern Monaco. Dopo le positività di Kimmich e Muller, infatti, arriva anche quella di Jamal Musiala, come comunicato dallo stesso club, che salterà dunque la trasferta di Champions League contro il Viktoria Plzen in programma mercoledì e che spera di tornare sabato contro il Friburgo.

Foto: twitter Bayern Monaco