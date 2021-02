Bayern Monaco, i convocati di Flick per la Lazio. Assente Muller, torna Boateng

Il tecnico del Bayern Monaco, Hansi Flick ha diramato la lista dei convocati per il match di andata di Champions League contro la Lazio. Torna Boateng dopo il dramma personale (la morte della ex fidanzata), mentre non recuperano Douglas Costa, Pavard e Müller.

Questa la lista completa:

Neuer, Hoffmann, Sule, Kimmich, Martinez, Lewandowski, Sanè, Choupo-Moting, Boateng, Goretzka, Davies, Sarr, Hernandez, Roca, Alaba, Coman, Musiala

Foto: Twitter Bayern Monaco