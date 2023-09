Intervenuto ai microfoni di SPORT1, il direttore sportivo del Bayern Monaco Christoph Freund ha parlato della trattativa con il Fulham per Joao Palhinha, saltata l’ultimo giorno di mercato. Queste le sue dichiarazioni: “La trattativa per Palhinha? Ora come ora non ci stiamo pensando perché abbiamo una squadra veramente forte. Vedremo cosa succederà a gennaio”.

Foto: sito Bayern