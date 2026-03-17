Bayern Monaco, Bischof: “L’Atalanta tenterà di passare il turno. Real o Bayern ai quarti? Sono fortissime entrambe”

17/03/2026 | 16:32:39

Tom Bischof ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita del Bayern Monaco contro l’Atalanta:”Loro tenteranno di passare il turno e sul ritmo non cambierà nulla. L’Atalanta ha giocatori veloci, ma noi daremo tutto e saremo concentrati. Sul ruolo staremo a vedere. In precedenza giocavo come attaccante, poi sono cambiato giocando come terzino destro e sinistro. Mi reputo un giocatore flessibile e in ogni posizione mi sento a mio agio. Affrontare City o Real? Sono due squadre grandissime. Sarà una gara molto aperta e staremo a vedere chi passerà il turno. La differenza rispetto all’Europa League è un’altra cosa. In Coppa dei Campioni alzi molto il livello, soprattutto quando indossi una maglia come quella della Bayern Monaco”.

foto x bayern