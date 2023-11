Bayern Monaco, ansia de Ligt: infortunio al ginocchio. Costretto al cambio dopo 19′

Nuovo infortunio al ginocchio per Matthijs de Ligt. Il difensore olandese è stato costretto al cambio durante il primo tempo della gara del Bayern Monaco contro il Saarbrucken in Coppa di Germania. Dopo appena 19′, il difensore olandese è stato costretto alla sostituzione e al suo posto è entrato Laimer, visto che non ci sono altri difensori disponibili in panchina. Problemi quindi per Tuchel, che non ha a disposizione neanche Upamecano e la prossima giornata di Bundesliga vedrà il Bayern impegnato contro il Borussia Dortmund.

Instagram De Ligt