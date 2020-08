Bayern Monaco, Alphonso Davies è il primo canadese a giocare una finale di Champions

Dal Ghana, passando per il Canada, fino alla prima finale di Champions League – da protagonista – ad appena 19 anni. Per Alphonso Davies, terzino ghanese, di origini liberiane, diventa il primo calciatore canadese a giocare una finale di Champions League vista la cittadinanza acquisita nel 2017. Nato in un campo profughi in Ghana a causa della guerra in Liberia, si trasferisce in Ontario ad appena cinque anni prima di essere preso nelle giovanili dei Vancouver Whitecaps dove diventa il calciatore più giovane di sempre a firmare un contratto da professionista nella Mls. A gennaio del 2019 il trasferimento al Bayern Monaco: oggi invece, il sogno per salire sul tetto più alto d’Europa.

Foto: twitter Bayern