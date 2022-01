Bayern Monaco, 5 positivi al Covid

Il Bayern Monaco non inizierà la preparazione per la seconda parte di stagione fino al 3 gennaio. L’inizio degli allenamenti era stato originariamente programmato per il 2 gennaio, ma in seguito ai cambiamenti delle misure relative ai test e all’igiene, e alla luce dell’attuale situazione pandemica, tutti i giocatori, allenatori e membri dello staff saranno sottoposti a test molecolari nella mattina del 3 gennaio. Quattro giocatori salteranno sicuramente il primo allenamento dell’anno: Manuel Neuer, Kinglsey Coman, Corentin Tolisso e Omar Richards sono risultati positivi al Covid. Stanno bene, così come l’assistente allenatore Dino Toppmoller, anch’egli risultato positivo al virus. Sono tutti in isolamento presso le rispettive abitazioni”.