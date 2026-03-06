Bayern, messaggio all’Atalanta. Poker al Monchengladbach senza Kane

06/03/2026 | 23:11:02

Messaggio chiaro e forte quello del Bayern Monaco. Non solo alla Bundesliga, ma anche all’Atalanta, prossima avversaria in Champions. Senza il bomber Kane (fermo per un fastidio al polpaccio), è Luis Diaz a prendere per mano il Bayern Monaco, che travolge 4-1 il Borussia Moenchengladbach nell’anticipo della 25^ di Bundesliga. Apre le danze il colombiano, seguito dai sigilli di Laimer, Musiala (dagli undici metri) e Jackson. Un successo che proietta i bavaresi a +14 sul Dortmund e lancia un segnale chiaro all’Atalanta, prossima avversaria nell’ottavo di Champions League.

Foto: sito Bayern