Bayern, Luis Diaz arrivato in sede per svolgere le visite mediche

29/07/2025 | 10:20:28

Il Bayern Monaco si prepara ad accogliere Luis Diaz. Il colombiano costerà 75 milioni di euro ai bavaresi, come rivelato da The Athletic. Il classe 1997 ha ottenuto il permesso di lasciare la tournée asiatica del Liverpool per mettersi in viaggio e svolgere le visite mediche di rito prima di apporre la firma sul contratto con il Bayern Monaco. Visite mediche che, stando a quanto riportato da SportBild sono iniziate già questa mattina a Monaco di Baviera nella sede del club tedesco. In giornata la firma sul contratto con i bavaresi.

Foto: twitter personale