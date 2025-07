Bayern, lettera di addio a Muller: “Resterai una leggenda del club”

06/07/2025 | 22:50:46

Il Bayern Monaco ha pubblicato una lettera d’addio e di ringraziamento sul suo sito ufficiale a Thomas Muller, che dopo 25 anni lascerà il club bavarese.

Questo quanto si legge: “Non è difficile trovare centinaia di Thomas Müller nei paesi di lingua tedesca. Infatti, 90 degli oltre 400.000 membri del Bayern si chiamano Thomas Müller. Uno di questi è l’uomo che da 25 anni delizia i tifosi sul campo. Qualcuno che è allo stesso livello dei grandi di questo club, accanto a icone come Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Sepp Maier, Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge e tutti gli altri. Qualcuno che sarà per sempre Thomas Müller. Qualcuno che sarà per sempre uno di noi. Ciononostante, è unico, un’icona, una leggenda del club. Il suo percorso professionale non si trova in nessun libro di testo. Segna gol che a volte sembravano fisicamente impossibili. Müller non è mai stato un prodigio del calcio come Lionel Messi o un fisico come Cristiano Ronaldo. È la massima efficienza in campo che ha reso Müller quello che è. Müller ha vinto due volte il triplete, ha sollevato la Coppa del Mondo, è un record per 13 volte campione della Bundesliga perché ha sempre fatto la differenza, arrivando al pallone con ogni parte del corpo necessaria, spinto da un’ambizione incrollabile e da una voglia di vincere a cui nessun compagno di squadra può sottrarsi, che trascina l’intera squadra in avanti prima o poi.

Nato a Weilheim, cresciuto a Pähl am Ammersee, Müller possiede qualcosa che nel calcio moderno è quasi scomparso. L’autenticità. Müller non finge di essere ciò che non è. Müller è esattamente ciò che si vede sulla scatola: con i piedi per terra, diretto, divertente, anche un po’ contraddittorio, ma sempre genuino. È quel mix bavarese di calore, malizia e fascino, disarmante e rinfrescante. Un calciatore con tutto il cuore, amato anche al di fuori dei circoli del Bayern per ciò che incarna: calore familiare, umorismo schietto e identificazione incondizionata. Mia san mia : i valori che costituiscono anche il fondamento del suo Bayern.

Müller non è mai stato il più veloce, mai quello con il piede migliore, non quello che dribbla gli avversari con tre passi lunghi. Eppure la sua bacheca dei trofei è piena zeppa. “Thomas ha sfruttato al massimo le sue capacità”, ha detto un Rummenigge riconoscente. E l’uomo che ha scoperto Müller, l’allenatore Hermann Gerland, ha aggiunto: “Nessuno avrebbe potuto prevedere la carriera di Thomas. Se qualcuno si alza e dice: ‘Lo sapevo’, sta mentendo”.

Foto: Instagram personale