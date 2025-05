Bayern, la Bundesliga è tua per la trentaquattresima volta!

04/05/2025 | 19:30:24

Bayern Monaco, adesso la Bundesliga è tua! Il pareggio per 3-3 contro il Lipsia aveva momentaneamente annullato la festa dei bavaresi, ma la sconfitta del Bayer Leverkusen in casa del Friburgo ha consegnato la Bundesliga in mano agli uomini di Kompany. A due anni di distanza dall’ultimo trionfo, dopo aver lasciato il Meisterschale nelle mani del Bayer Leverkusen nella scorsa stagione, i bavaresi tornano sul tetto della Bundesliga. È il 34° titolo della storia del club e, soprattutto, il primo della nuova era targata Vincent Kompany.

Foto: Instagram Bayern