Bayern, Kovac lancia l’allarme: “Abbiamo bisogno di nuovi giocatori”

Tra le big d’Europa, il Bayern Monaco è una di quelle ad aver fatto meno acquisti in questa sessione di calciomercato. Solo Pavard e Lucas Hernandez, poi il vuoto. E per una squadra che ha perso Robben, Ribery, Rafinha, Hummels e James Rodriguez due nuovi innesti sono pochi. A lanciare l’allarme è proprio l’allenatore del club bavarese, Niko Kovac, che intervistato da Kicker ha parlato dell’attuale rosa dei campioni di Germania. “Ci servono nuovi giocatori, ce ne vogliono almeno quattro. Abbiamo 17 calciatori e abbiamo bisogno di almeno 19 elementi per cominciare la nuova stagione”.

Foto Twitter Bayern Monaco