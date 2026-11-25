Bayern, incontro con l’entourage di Musiala: “La salute è la priorità assoluta”

25/11/2026 | 10:54:02

Il Bayern Monaco rompe il silenzio sulle condizioni di Jamal Musiala dopo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni. Il club bavarese e 11WINS, l’agenzia che rappresenta il giocatore, hanno diffuso un comunicato congiunto per chiarire la situazione, confermando che i primi controlli risalgono al 22 aprile 2025, subito dopo la comparsa dei sintomi neurologici. Le parti hanno inoltre ribadito il pieno sostegno al calciatore nel percorso di recupero, come si legge dal comunicato del club: “Ieri (martedì) si è svolto un incontro costruttivo tra il Bayern Monaco e l’entourage di Jamal Musiala . Per entrambe le parti, la salute del giocatore è la priorità assoluta. Musiala sta ricevendo tutto il supporto necessario per il suo recupero. A seguito delle numerose voci circolate negli ultimi giorni, l’FC Bayern e 11WINS, l’agenzia che rappresenta Jamal, desiderano chiarire quanto segue: Jamal Musiala è stato visitato per la prima volta il 22 aprile 2025 a causa di sintomi simili a quelli di un’assenza. La visita medica è avvenuta in accordo con l’FC Bayern e il suo staff medico, immediatamente dopo la comparsa dei primi sintomi neurologici. Il Bayern Monaco e la dirigenza di Musiala hanno concordato di proseguire i colloqui in un clima di collaborazione e riservatezza”.

foto: instagram Musiala