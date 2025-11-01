Bayern inarrestabile: Leverkusen liquidato in 45 minuti. E’ 3-0, nona vittoria su nove gare
01/11/2025 | 20:38:03
Il Bayern Monaco suona la nona sinfonia, vincendo la nona vittoria su 9 gare di Bundesliga. La vittima di oggi è il Bayer Leverkusen, che cade con un netto 3-0 all’Allianz Arena. Tutto deciso in 45 minuti, Gnabry al 25′ sblocca la gara, il raddoppio con Jackson al 31′, al 44′ l’autogol di Bade per il tris. Bayern che sale a 27 punti, 9 vittorie su 9, Lipsia staccato e di nuovo a -5.
Foto: sito Bayern