Bayern in crisi, Neuer: “Il 5-1 a Francoforte? Non mi sorprende. Ecco perché”

La crisi del Bayern Monaco continua a far discutere in Germania. E nel giorno dopo il pesante tonfo contro l’Eintracht Francoforte (5-1 il punteggio finale), arrivano le dichiarazioni di Manuel Neuer , portiere dei bavaresi, intervenuto così ai microfoni di ZDF: “Non è certo una cosa così improbabile quella che ci è successa. Siamo andati subito sotto di uomini con l’espulsione ma ora dobbiamo pensare. Eravamo da qualche partita con alcuni problemi dietro. Quindi non sono sorpreso ed è andata così”.

Foto: Twitter ufficiale Bayern Monaco