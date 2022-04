Bayern in campo con 12 uomini. Il Friburgo annuncia di voler fare ricorso

È stato il caso del weekend: il Bayern Monaco ha giocato per qualche secondo in 12 uomini, con un errore nel tabellone delle sostituzioni causato dalla team manager bavarese. L’errore, adesso, potrebbe costare carissimo, in quanto il Friburgo ha annunciato di voler fare ricorso: “Non abbiamo avuto alcun ruolo né influenza sugli eventi che circondano il processo di sostituzione. Nonostante ciò, le norme legali e procedurali della DFB ci hanno obbligato ad assumere un ruolo attivo nella revisione legale degli eventi. Non abbiamo alcun interesse ad assumere questo ruolo attivo che ci è stato affidato contro la nostra volontà e ci sentiamo decisamente a disagio in esso. Di conseguenza, riteniamo che queste norme procedurali non siano idonee allo scopo. Essi gravano su soggetti completamente estranei – in questo caso il nostro club – e danno loro la responsabilità di far fronte a una chiara ed evidente violazione delle regole”. In caso il ricorso venisse accolto verrà assegnata la vittoria a tavolino al Friburgo.

FOTO: Twitter Bayern