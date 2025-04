Bayern, in arrivo l’Inter. E Kompany fa la conta degli assenti

Molto più di un’emergenza. Il Bayern aspetta l’Inter per l’andata dei quarti di finali di Champions e Kompany fa la conta degli assenti. Riepilogando: Ito, Upamecano e Davies saranno indisponibili per l’intera stagione, Kim non è al top, si cercherà di recuperare Guerreiro a costo di fargli saltare la prossima partita di campionato. Goretzka andrà valutato e gestito, nella speranza che non ci siano altri contrattempi. Anche l’Inter non sta benissimo (per esempio si allungano i tempi del rientro di Dumfries destinato a saltare la doppia sfida), ma il Bayern è messo peggio.

Foto: instagram bayern