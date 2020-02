Bayern, il presidente allo scoperto: “Siamo interessanti a Sané. Flick? Può essere confermato”

Herbert Hainer, presidente del Bayern Monaco, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Kicker soffermandosi sul mercato e sul futuro del tecnico Flick: “Vogliamo che la nostra squadra giochi bene e che vinca, ovvero quello che sta accadendo con Flick in panchina. Se continuerà su questa strada non ci saranno altre soluzioni che la sua conferma. Sta facendo un ottimo lavoro e non lo dico perché abbiamo vinto le tre gare di questo avvio di 2020 ma per il modo in cui le abbiamo conquistato. Raramente ho visto un Bayern così convincente. Sané obiettivo per l’estate? Si tratta di un grande giocatore, a cui siamo interessati, ma prima di fare mosse precise dovremo capire come rientra dall’infortunio”.

Foto: Twitter ufficiale Premier League