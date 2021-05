Hoeness, dirigente del Bayern Monaco, ha parlato a Sport1.de su Haaland: “Non possiamo pagare certe cifre per un attaccante. Il Coronavirus ha tolto circa 100 milioni per la mancanza del pubblico e nei prossimi due anni ci saranno problemi seri per tutti i club. E’ una operazione che non faremo mai. Non faremo grandi acquisti perchè la situazione è complicata”.

Foto: Twitter Bayern Monaco