Bayern, Hamann contro Hoeneb sul caso Musiala: “Non so cosa abbia”

11/11/2026 | 11:01:29

Continua a far discutere in Germania la situazione di Jamal Musiala e il suo contratto con il Bayern Monaco. Dopo le recenti dichiarazioni di Uli Hoeneb, che aveva sollevato dubbi sulle condizioni fisiche del trequartista e sul suo ingaggio, è arrivata la replica di Dietmar Hamann. L’ex centrocampista tedesco ha preso posizione, contestando l’idea di un possibile taglio volontario dello stipendio da parte del giocatore. Intervenuto a margine di una cerimonia benefica organizzata a Monaco, Hamann ha risposto in maniera netta alla possibilità che Musiala rinunci a una parte del proprio compenso: “Io non lo farei! Firmi un contratto e non puoi sapere cosa succederà. Questa è la vita”. Poi ha aggiunto, riferendosi alle parole di Hoeneß: “Anche a lui è stato chiesto se il club fosse assicurato per questa situazione. Ha risposto: ‘Per questa cosa no’. Non so cosa abbia. Per questo motivo sperare nella buona volontà del giocatore o della sua parte mi sembra chiedere un po’ troppo”. Hamann ha ricordato che l’accordo economico è stato deciso e firmato da entrambe le parti, sottolineando le responsabilità della società bavarese: “Lo stipendio glielo ha pagato il club. Il contratto non l’ha fatto lui. All’epoca si è deciso di volerlo trattenere a tutti i costi, gli è stato riconosciuto uno stipendio astronomico e il contratto devono firmarlo in due. Per questo la discussione sul suo ingaggio è inutile”. L’ex nazionale tedesco ha comunque ribadito di aver considerato eccessiva la cifra concordata al momento del rinnovo: “Secondo me era troppo, l’ho detto più volte. Che poi si sia verificato un problema di salute è qualcosa che non si poteva prevedere”. Musiala ha firmato nel febbraio 2025 un rinnovo fino al 2030, con uno stipendio superiore ai 25 milioni di euro a stagione. La polemica nasce dalle dichiarazioni del presidente onorario del Bayern, che aveva parlato delle condizioni di salute del giocatore e della possibilità che non torni più ai livelli precedenti: “Ha una malattia che non è facilmente curabile, ma che può essere tenuta sotto controllo con i farmaci. Tuttavia, non sappiamo se riuscirà mai a ritrovare la capacità di rendimento che aveva prima”. Hoeneb aveva poi evidenziato il peso economico del contratto, chiedendosi come sarebbe possibile per il club metterlo in discussione.

foto: instagram Musiala