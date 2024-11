Bayern, guai per Alphonso Davies. Fermato per guida in stato di ebrezza

Fuori programma per Alphonso Davies, esterno canadese del Bayern Monaco. Come riportato dalla Bild il giocatore nella notte fra mercoledì e giovedì, attorno alle ore 2:15, è stato fermato in stato di ebrezza alla guida della sua Lamborghini, un veicolo dal valore di 216mila euro.

Una volta che gli è stato detto di fermarsi dalle autorità tedesche, durante l’intervento gli agenti hanno rilevato odore di alcol dal calciatore, così hanno finito per sottoporlo all’etilometro in cui è risultato positivo a 0,6 grammi per litro di alcol.

Automaticamente, Davies è stato invitato a fermarsi per far sì che l’auto potesse essere condotta da un amico del calciatore che era nelle condizioni di farlo. Per lui adesso c’è il rischio della sospensione della patente per un mese oltre ad una sanzione amministrativa.

Foto: sito Bayern