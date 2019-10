Bayern, Gnabry ne fa quattro e i compagni gliene combinano di tutti i colori. Il video

Serge Gnabry è senza dubbio l’eroe della sfida disputata ieri tra Tottenham e Bayern Monaco. Grazie a un suo personalissimo poker, infatti, i bavaresi si sono imposti per 7-2 in territorio nemico. Al triplice fischio, però, il 24enne è stato protagonista anche di una scena esilarante che ben simboleggia il rapporto instaurato dai giocatori nello spogliatoio del Bayern. Durante i festeggiamenti sotto il settore ospiti, Gnabry spintona leggermente il roccioso difensore Niklas Sule, che decide di farsi giustizia privata atterrandolo con una scivolata da ko. Neanche il tempo di fare la pace con con un abbraccio e l’ex Arsenal se la deve vedere subito con Javi Martinez, che prende il pallone che gli spetterebbe di diritto e lo calcia con tutta la potenza in curva. Comica l’espressione sul volto di Gnabry, un misto tra divertimento, incredulità e delusione. Per fortuna, tutto è andato per il meglio: la palla è stata rilanciata in campo dai tifosi e l’eroe di serata ha potuto portare a casa il suo personale trofeo.

O Gnabry fez 4 gols na vitória do @FCBayern, pegou a bola do jogo pra levar pra casa e o companheiro de equipe Javi Martínez faz isso aí 😂😂😂 pic.twitter.com/ar66P6L5Gw — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) October 2, 2019

Foto: twitter Bayern