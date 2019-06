Bayern, frenata per Sané. Hoeness rivela: “Le cifre richieste sono folli”

Leroy Sané, esterno offensivo del Manchester City, nelle scorse settimane è stato indicato dalla stampa tedesca come il grande obiettivo del Bayern Monaco per l’estate. Ma dopo la conferma di Hoeness (“Lo stiamo trattando”), ora lo stesso presidente del club bavarese frena: “Bisogna essere un po’ scettici. È improbabile che si riesca a chiudere l’affare: le cifre chieste sono folli. La cosa è complicata per l’intero pacchetto”, ha detto Hoeness ai microfoni di Kicker. Ricordiamo che la prima offerta da 80 milioni del Bayern per Sané è stata respinta dal City, che chiede una cifra superiore ai 100 milioni.

Foto: The National