Bayern, ecco Sané: “Sono qui per vincere, la mia priorità è la Champions”

Dopo l’ufficialità arrivata in prima mattinata, Leroy Sané si è presentato ai microfoni ufficiali del Bayern Monaco in un’intervista sul canale youtube dei bavaresi. Queste le parole del centrocampista tedesco arrivato dal City: “Il Bayern è un grandissimo club con grandi obiettivi, questi mi si addicono molto. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e iniziare ad allenarmi con la squadra, conosco Hansi Flick dai tempi dell’Under 21 e abbiamo un ottimo rapporto. Voglio vincere tanto con questa squadra, la mia priorità è la Champions League”.

Foto: twitter personale Sané