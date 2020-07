Bayern, ecco il colpo Sané: l’esterno offensivo è sbarcato a Monaco

Il Bayern abbraccia Leroy Sané. Un inseguimento che parte da lontinassimo, ora il club tedesco è finalmente arrivato al traguardo: dopo gli accordi totali raggiunti con il Manchester City (operazione da circa 50 milioni di euro, per il calciatore pronto un contratto da 20 milioni lordi) e le conferme di Guardiola, l’esterno offensivo classe 1997 -come certificato dalle immagini divulgate dalla Bild – proprio in questi minuti è appena sbarcato a Monaco con un aereo privato per visite e firma. Ultimi passaggi prima degli annunci ufficiali.

Foto: Twitter ufficiale Premier League