Bayern, è ufficiale il colpo Sané dal City: contratto fino al 2025

Leroy Sané è un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Mancava soltanto l’ufficialità, arrivata prontamente nelle ultimissime ore. L’esterno offensivo classe 1997, prelevato dal Manchester City al termine di una lunga trattativa, come si legge sul sito ufficiale del club bavarese, ha firmato fino al 2025 ed inizierà a lavorare per preparare la prossima stagione a partire dalla prossima settimana. Un colpo di spessore per il Bayern.

Foto: Twitter ufficiale Bayern Monaco