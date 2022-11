Bayern e il fattore Allianz Arena: in Bundesliga non perde da gennaio. In Champions dal 2021

Stasera all’Allianz Arena andrà in scena Bayern Monaco-Inter. Una sfida che non ha valore ai fini del risultato finale del girone: i bavaresi sono già certi del primo posto, così come i nerazzurri della qualificazione agli ottavi. Percorso netto per il Bayern Monaco che si appresta a disputare l’ultima partita tra le mura amiche: l’Allianz Arena, Fortino dove i tedeschi non perdono da poco più di un anno. Quest’anno fra le mura amiche il Bayern è imbattuto con quattro vittorie e due pareggi in campionato e due vittorie su due senza mai subire gol in Champion League. L’ultima battuta d’arresto infatti risale alla prima giornata di ritorno della scorsa stagione. Era il 7 gennaio 2022 e allora, contro il Borussia Monchengladbach, la rete iniziale del solito Lewandowski fu capovolta da Neuhaus e Lainer fra il 27’ e il 31’ del primo tempo. In Champions invece l’imbattibilità all’Allianz Arena è ancora più lunga. Un anno e sette mesi. L’ultima sconfitta, infatti, risale al quarto di finale della stagione 2020-2021 contro il Paris Saint–Germain, quando i parigini riuscirono ad aggiudicarsi la sfida di andata imponendosi per 3-2 grazie alla doppietta dei Mbappé e alla rete di Marquinhos.

Foto: Bayern Monaco Twitter